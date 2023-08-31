США довольны Турцией

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер выразил удовлетворение дипломатическими инициативами, предпринятыми Турцией. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Мы выражаем благодарность нашему союзнику по НАТО Турции за ее дипломатические и оперативные усилия, предпринятые в рамках Соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Мы удовлетворены конструктивной ролью Турции», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил свой первый официальный визит в Москву, где провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем переговоров было возобновление действия Черноморской зерновой инициативы.