Сразу 10 стран вступят в Евросоюз

Евросоюзу следует подготовиться к расширению, в него могут вступить десять новых членов, заявил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран ЕС, на которой также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу. И дать импульс нам, так как нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», — приводит РБК слова Борреля.

Он выразил уверенность, что членами станут западнобалканские страны и Украина, им также предстоит подготовиться к этому. По его словам, военные действия в Украине «ускорили процесс расширения» ЕС, однако стране будет нужно много помощи.

На данный момент в числе кандидатов в члены ЕС находятся: Турция (с 1999 года); Северная Македония (2005); Черногория (2010); Сербия (2019); Албания (2014); Босния и Герцеговина (2022); Молдова (2022); Украина (2022).

Ожидают получения статуса кандидата в ЕС Грузия и Косово (подали заявки в 2022-м).