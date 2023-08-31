Министерство обороны Азербайджана распространило еще одно заявление в связи с ситуацией на границе.

Согласно сообщению, утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района, применили ударный беспилотник по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.

В результате получили ранения еще двое азербайджанских военнослужащих.

В настоящее время подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры в указанном направлении, отметили в военном ведомстве.