Бои на границе: Армяне применили беспилотник. Ранены еще двое азербайджанских военных новое заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана распространило еще одно заявление в связи с ситуацией на границе.
Согласно сообщению, утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района, применили ударный беспилотник по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района.
В результате получили ранения еще двое азербайджанских военнослужащих.
В настоящее время подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры в указанном направлении, отметили в военном ведомстве.