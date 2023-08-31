В Украине допустили экстрадицию уклонистов

Сначала планируется провести предварительный анализ ситуации, что потребует нескольких месяцев, сказал Арахамия. Он также подчеркнул, что, если был зафиксирован случай взяточничества, то в соответствии с законом обе стороны несут ответственность.

Правоохранительные органы будут работать над тем, чтобы легализовать доказательства и выдвигать обвинения, добавил Арахамия.

«Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации», — сказал председатель.

Арахамия также рассказал о возможности вернуть тех, кто уже уехал из страны. Он отметил, что в настоящее время у правоохранителей нет возможности «дотянуться» до них, но сейчас в Украине сильно усилили направление международно-правовой помощи.

Поэтому, по мнению нардепа, правоохранительные органы в любой стране мира могут запросить экстрадицию таких лиц и привести их в Украину для возбуждения соответствующих уголовных дел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении комплексной проверки обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, вынесенных с 24 февраля 2022 года.