В Украине допустили экстрадицию уклонистов
Украинские власти могут вернуть на родину военнообязанных граждан, которые уехали из страны, предоставив поддельные документы о своей непригодности к военной службе. Как передают украинские СМИ, об этом сообщил председатель фракции «Слуга народа»Давид Арахамия.
Сначала планируется провести предварительный анализ ситуации, что потребует нескольких месяцев, сказал Арахамия. Он также подчеркнул, что, если был зафиксирован случай взяточничества, то в соответствии с законом обе стороны несут ответственность.
Правоохранительные органы будут работать над тем, чтобы легализовать доказательства и выдвигать обвинения, добавил Арахамия.
«Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации», — сказал председатель.
Арахамия также рассказал о возможности вернуть тех, кто уже уехал из страны. Он отметил, что в настоящее время у правоохранителей нет возможности «дотянуться» до них, но сейчас в Украине сильно усилили направление международно-правовой помощи.
Поэтому, по мнению нардепа, правоохранительные органы в любой стране мира могут запросить экстрадицию таких лиц и привести их в Украину для возбуждения соответствующих уголовных дел.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении комплексной проверки обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, вынесенных с 24 февраля 2022 года.