Ответ на провокацию Армении: убиты двое армянских военнослужащих, один ранен армянские СМИ; обновлено 11:25
Министерство обороны Армении подтвердило гибель двух и ранение одного военнослужащего.
В ведомстве отметили, что позже предоставят подробную информацию.
* * * 11:14
В результате мер, предпринятых в ответ на провокацию вооруженных сил Армении, убиты двое армянских военнослужащих, один ранен. Об этом сообщает армянское издание «Грапарак».
Отметим, утром 1 сентября подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударный беспилотник против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, сообщили ранее в Минобороны Азербайджана.