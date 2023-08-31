В ведомстве отметили, что позже предоставят подробную информацию.

Министерство обороны Армении подтвердило гибель двух и ранение одного военнослужащего.

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В результате мер, предпринятых в ответ на провокацию вооруженных сил Армении, убиты двое армянских военнослужащих, один ранен. Об этом сообщает армянское издание «Грапарак».

Отметим, утром 1 сентября подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударный беспилотник против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, сообщили ранее в Минобороны Азербайджана.