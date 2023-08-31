Генпрокуратура расследует загадочное самоубийство трех подростков

Три подростка покончили жизнь самоубийством в Хырдалане, что вызвало широкую дискуссию в социальных сетях. Одной из покончивших несколько дней назад жизнь самоубийством девушек было 16 лет, другой 15. Вчера в городе Хырдалан еще один подросток выбросился из окна жилого дома на улице Расулзаде.

По информации, девочки 16 и 15 лет были подругами, но проживали в разных местах – одна в Хырдалане, а другая в одном из сел в районе Баку. Хотя утверждалось, что они вместе посещали учителя для подготовки к университету, нет официального подтверждения, что их самоубийства произошли непосредственно после учебных занятий.

В ответ на запрос haqqin.az Генеральная прокуратура сообщила, что в связи с каждым из трех случаев проводится расследование в Апшеронской районной прокуратуре. Будет предоставлена дополнительная информация.