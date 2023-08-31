Зурабишвили без разрешения отправилась в Европу. В Грузии запустили процедуру ее импичмента

Зурабишвили вызвала недовольство правящей партии после того, как 31 августа проигнорировала отказ правительства и отправилась в поездку для встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В правящий партии это действие посчитали нарушением конституции, что является одним из двух оснований для начала процедуры импичмента в отношении президента Грузии.

Кобахидзе объявил: «Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение — это импичмент. Вчера и позавчера мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако, несмотря на это, на заседании Политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии».

Для импичмента президента необходимо получить согласие 2/3 полного состава парламента, при том, что у парламентского большинства всего 84 места, а для импичмента требуется 100 голосов.

31 августа Зурабишвили провела встречу с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Поездка должна положить начало чреде встреч с европейскими лидерами для переговоров о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Следует отметить, что осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль, однако правительство отказало в визитах.