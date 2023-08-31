Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю национального праздника Республики Узбекистан – Дня независимости. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

В своем письме Ильхам Алиев подчеркнул, что благодаря руководству Узбекистана и его дальновидной политике страна осталась приверженной «традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути социально-экономического прогресса». Президент выразил удовлетворение достижениями Узбекистана под руководством Мирзиёева, «завоеванного ею авторитета на международной арене и нарастающих с каждым годом успехов».

Ильхам Алиев отметил «узы истинной дружбы и братства» между Азербайджаном и Узбекистаном. Он также отметил, что год от года «двусторонние отношения и стратегическое партнерство, построенные на прочном фундаменте, развиваются по восходящей и обогащаются конкретным содержанием».

Президент выразил уверенность, что «открытый и активный политический диалог» между странами, а также «взаимные визиты на высшем уровне, регулярные встречи, подписанные многочисленные документы, успешно реализуемые совместные проекты, в том числе деятельность Межправительственной комиссии, обусловливают положительную динамику сотрудничества и играют важную роль в определении новых направлений партнерства».

Алиев подчеркнул, что государственный визит президента Узбекистана в Азербайджан «открыл новую страницу в истории азербайджано-узбекских связей, придал мощный импульс всестороннему развитию стратегического партнерства» между двумя странами.

Глава государства также выразил уверенность, что страны и впредь будут «прилагать усилия на пути дальнейшего укрепления межгосударственных отношений, развития приоритетных направлений сотрудничества, продолжения и расширения успешной совместной деятельности в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств».

В завершение письма Ильхам Алиев пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.