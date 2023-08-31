Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры, отметили в Минобороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечарского района подвергают минометному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении, сообщили в Минобороны.

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Министерство обороны Азербайджана распространило третье за утро пятницы, 1 сентября, сообщение о напряженной ситуации на условной границе.

Согласно сообщению ведомства, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в направлении Кельбаджарского района.