МИД призывает мир осудить Армению

31 августа - 1 сентября армянская сторона в очередной раз прибегла к военной провокации. Так, подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные в направлении населенного пункта Зод, применили ударные БПЛА и вели обстрел из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района. В результате этой целенаправленной провокации были ранены 3 военнослужащих азербайджанской армии, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Подобные действия Армении, которые она совершает с целью отвлечь внимание от напряженной общественно-политической ситуации внутри страны, а также с целью ввести в заблуждение международное сообщество, должны быть осуждены мировой общественностью в самой строгой форме.

Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью ложится на эту страну. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для их пресечения», - заявили в МИД.