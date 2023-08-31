Эксперт по международным отношениям из Сенегала, Крис Огунмодеде, отмечает, что системы правления, внедренные Францией в бывших колониях, не соответствуют современным требованиям. Примерами служат долгие семейные правления, как в Габоне, где одна семья удерживает власть уже 50 лет, или в Республике Конго и Экваториальной Гвинее, где лидеры правят более 40 лет. Эксперты также указывают на то, что поддержка автократических режимов Францией оказывает негативное воздействие на демократическое управление и способствует возникновению военных переворотов.

В статье высказывается мнение, что эволюция политического сознания африканцев связана с молодостью континента, где средний возраст населения составляет 20 лет. Молодые поколения стремятся к переменам и активно исследуют новые партнерства, не ограничиваясь традиционными связями с Францией.

Россия, согласно некоторым аналитикам, также активно стремится расширять свои отношения с африканскими странами и, возможно, вытесняет США из региона. Роль Франции в Африке меняется, но присутствует мнение, что Париж никогда полностью не отказывался от своего колониального прошлого, и концепция «франсафрики» (неоколониальных отношений) вызывает критику.

Примечательно, что африканский франк используется в 14 африканских странах, и 50% их валютных резервов должны храниться в Банке Франции. Некоторые считают, что эта система обеспечивает экономическую стабильность в Африке, в то время как другие утверждают, что этот механизм позволяет Франции контролировать экономику и получать выгоду от других стран. Франция также поддерживает военные контингенты в своих бывших колониях.

Ирония заключается в том, что при Макроне Франция как никогда выразила готовность напрямую отвечать на критику. Он стремится изменить имидж Франции, подчеркивая, что хочется работать на равных.