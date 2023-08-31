Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с последней ситуацией на границе Азербайджана и Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из разнокалиберного стрелкового оружия, минометов, артиллерийских установок и ударных беспилотников, тем самым обостряя ситуацию в регионе.

Кроме того, армянская сторона сосредотачивает дополнительную боевую технику и живую силу на позициях в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, отметили в ведомстве.

Армянская сторона распространяет дезинформацию с целью создания предпосылок для дальнейших провокаций и пытается сформировать в международном сообществе ошибочное мнение. Вся ответственность за возникшую напряженность и ее последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении, заявили в Минобороны Азербайджана.