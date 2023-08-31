В целях выполнения требований законодательства, вступающего в силу с 1 октября и направленного на регулирование деятельности такси, в Учебно-образовательном центре Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) стартовали тренинги для водителей такси. Согласно новым правилам, водители, не прошедшие специальную подготовку, не будут допущены к деятельности по предоставлению услуг такси.

Согласно закону Азербайджана «Об автомобильном транспорте», водители такси должны пройти подготовку по этике поведения и обучены нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Эксперт в области транспорта Эльмаддин Мурадлы считает, что обучение водителей – важный шаг. По его словам, полученные водителями такси теоретические и практические знания в дальнейшем, несомненно, скажутся на качестве услуг, а также помогут устранить ряд недостатков в этой сфере. «Водители в обязательном порядке должны пройти обучение, и после дать себе отчет в том, чем они занимаются, насколько знают эту сферу и понимают ли они всю ответственность выполняемой работы», – отмечает эксперт.

Тренинги, нацеленные на совершенствование знаний и навыков водителей такси, а также на повышение уровня обслуживания и удовлетворенности граждан, проводятся как в аудиториях, так и на полигоне с привлечением высококвалифицированного и опытного преподавательского состава.

Водители обучаются нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки, правилам перевозки на такси, правам и обязанностям водителя и пассажира, требованиям к транспортным средствам и водителям, а также правилам этического поведения. В программу обучения включены такие темы, как использование современных технологий и программного обеспечения, соблюдение норм режима труда и отдыха водителя, обеспечение безопасности движения при пассажирских перевозках и оказание первой медицинской помощи. Курс обучения завершается экзаменом. Водителям, успешно прошедшим спецподготовку, вручается свидетельство.

«Мы стараемся привлекать к пассажироперевозкам опытных водителей. Однако и они, посетив уроки и пройдя курс обучения, отмечают, что есть моменты, о которых ранее не знали. Знания и навыки, перенятые от опытных педагогов, помогут водителям в их дальнейшей деятельности», – сказал в беседе с нами директор таксомоторной компании Niyal Назим Бекдамиров. Он отметил, что группа водителей его компании, успешно завершив курс, уже получила свидетельство, другая же – на стадии обучения.

Желающие принять участие в обучении могут обратиться в Учебно-образовательный центр AYNA, расположенный по адресу: г. Баку, проспект Зии Буньядова, 39С, а также позвонить в колл-центр Агентства по номеру «1181».