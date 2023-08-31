Витамины при беременности: зачем и какие нужно пить? рекомендации специалиста Минздрава
Врач Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Диляра Зейналова в интервью рассказывает, что нужно знать о витаминах будущей маме, какие витамины необходимы во время беременности, с какого срока беременности их следует принимать.
- Витамины играют важную роль во время беременности, поддерживая здоровье как матери, так и развивающегося плода. Во время беременности будущей матери считается целесообразным принимать комплекс витаминов по рекомендации врача, - говорит врач.
- Какие витамины рекомендуется принимать во время беременности?
- Прежде всего, фолиевая кислота (витамин В9) очень важна на ранних сроках беременности, когда закладываются органы будущего малыша, так как способствует развитию головного и спинного мозга ребенка и предотвращает будущие патологии. Дефицит фолиевой кислоты нарушает синтез ДНК и деление клеток.
Железо играет ключевую роль в производстве гемоглобина, который необходим для доставки кислорода из легких в ткани будущей мамы и растущего плода. Помимо этого, железо предотвращает анемию, которая часто встречается во время беременности, и может вызвать усталость и другие осложнения.
Кальций важен для развития костей и зубов ребенка. Дефицит кальция для организма ребенка опасен тем, что ухудшается структура костей и зубов, так как накопление элемента в костях является необходимым условием для их роста. Помимо этого, кальций помогает матери поддерживать плотность костей, а также правильное функционирование мышц и нервов.
Витамин D взаимодействует с кальцием и способствует поддержанию здоровья и развития костей. Он также играет роль в формировании иммунной системы.
Витамин C является мощным антиоксидантом, который участвует в образовании коллагена – важного белка, отвечающего за укрепление тканей и суставов. Он помогает организму усваивать железо из растительных продуктов и поддерживает иммунную систему.
Витамин А необходим для роста и развития эмбриона. Однако во время беременности следует избегать чрезмерного потребления витамина А, особенно в форме ретинола, содержащегося в продуктах животного происхождения.
Витамин Е (токоферол) является жирорастворимым антиоксидантом, который помогает защитить клетки организма от повреждений свободными радикалами. Он также играет важную роль в поддержании здоровой кожи, иммунной и нервной системы.
Витамин К необходим для правильного свертывания крови и здоровья костей. Это помогает предотвратить чрезмерное кровотечение во время родов.
Витамины группы B, включая B6 и B12, помогают в энергетическом обмене и образовании эритроцитов. Витамин B6 также способствует уменьшению тошноты во время беременности.
- С какого срока беременности следует начинать прием витаминов?
- В идеале будущие мамы должны начать принимать витамины для беременных еще до даты предполагаемого зачатия. За это время удается восполнить дефицит необходимых полезных веществ и нормализовать обменные процессы в организме для поддержания здоровой беременности. Поскольку дефекты нервной трубки могут развиться на очень ранних сроках беременности (часто до того, как женщина узнает, что она беременна), особенно важно получить достаточное количество фолиевой кислоты до зачатия. Однако если женщина не принимала витамины для беременных до зачатия, то ей следует начать их прием, как только она узнала о своей беременности.
В начале первого триместра формируется нервная трубка и развиваются важные органы и системы. Питательные вещества в пренатальных витаминах, такие как фолиевая кислота, железо и другие, очень важны для поддержки роста и развития ребенка в этот период.
- Что еще нужно знать о витаминах будущей маме?
- Во время беременности рекомендуется регулярно консультироваться с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион питания. Они могут дать персональные рекомендации, основанные на индивидуальном здоровье и диете.
Следует знать, что лучший способ получить необходимые витамины во время беременности - это разнообразная и сбалансированная диета. Поскольку прием слишком большого количества некоторых витаминов также может быть вредным, рекомендуется получать витамины из натуральных источников питания.