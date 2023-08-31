Министр: 15-летние школьники не вникают в смысл прочитанного

В Азербайджане среди 15-летних школьников мало кто понимает смысл прочитанного, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

«Если большинство (школьников) не понимают смысла прочитанного, то это серьезная проблема. Тому, кто не понимает, что прочитал, трудно выразить свои мысли. Другой интересный момент – 40% 10-летних школьников совершенно не могут понять смысл прочитанного», - посетовал министр.