Заявление Минобороны Азербайджана обновлено 13:44

Информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы применили беспилотники в направлении населенного пункта Зод Басаркечерского района, является совершенно ложной и носит цель дезинформации, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эту информацию», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

*** 13:08

Информация армянского оборонного ведомства о том, что подразделения азербайджанской армии якобы скапливают живую силу и технику в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, является совершенно ложной, заявили в Минобороны Азербайджана.

Армянская сторона, распространяя подобную дезинформацию, старается оправдать свои провокации, подчеркнули в оборонном ведомстве.