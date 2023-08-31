Заявление Минобороны Азербайджана обновлено 13:44
Информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы применили беспилотники в направлении населенного пункта Зод Басаркечерского района, является совершенно ложной и носит цель дезинформации, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Категорически опровергаем эту информацию», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
*** 13:08
Информация армянского оборонного ведомства о том, что подразделения азербайджанской армии якобы скапливают живую силу и технику в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, является совершенно ложной, заявили в Минобороны Азербайджана.
Армянская сторона, распространяя подобную дезинформацию, старается оправдать свои провокации, подчеркнули в оборонном ведомстве.