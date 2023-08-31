Информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы применили беспилотники в направлении населенного пункта Зод Басаркечерского района, является совершенно ложной и носит цель дезинформации, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эту информацию», - подчеркнули в оборонном ведомстве.