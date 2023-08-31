Президент Кыргызстана понаблюдал за беспорядками на спортивном мероприятии
В Кыргызстане финал Кубка президента по кок-бору между командами «Достук» и «Ынтымак» закончился массовыми беспорядками. На мероприятии присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который стал свидетелем насилия, сообщает Tengrinews.kz.
Инцидент произошел в Ошской области на ипподроме «Толойкон». По итогам игры победу присудили «Ынтымаку», но зрители были недовольны судейством. По предварительным данным, судья избит. На кадрах, распространенных в соцсетях, можно увидеть, как милиционеры уводят его с поля.
На кадрах, снятых очевидцами происшествия, также можно увидеть, как машину скорой помощи закидали камнями и разбили все окна. Толпа также препятствовала движению авто. По комментариям автора ролика можно понять, что участники беспорядков искали в салоне судью.
Свидетели происшествия засняли на камеру реакцию главы государства Садыра Жапарова, генпрокурора Курманкула Зулушева и председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова на происходящее.
В пресс-релизе администрации президента сообщается, что Садыр Жапаров посмотрел финал Кубка президента Кыргызстана по кок-бору между командами «Достук» и «Ынтымак».
Как сообщили в Минздраве Кыргызстана, в результате беспорядков пострадали более 100 человек. Два человека находятся в больнице: один из них игрок кок-бору, другой - сотрудник правоохранительных органов.