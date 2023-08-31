Президент Кыргызстана понаблюдал за беспорядками на спортивном мероприятии

В Кыргызстане финал Кубка президента по кок-бору между командами «Достук» и «Ынтымак» закончился массовыми беспорядками. На мероприятии присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который стал свидетелем насилия, сообщает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в Ошской области на ипподроме «Толойкон». По итогам игры победу присудили «Ынтымаку», но зрители были недовольны судейством. По предварительным данным, судья избит. На кадрах, распространенных в соцсетях, можно увидеть, как милиционеры уводят его с поля.

На кадрах, снятых очевидцами происшествия, также можно увидеть, как машину скорой помощи закидали камнями и разбили все окна. Толпа также препятствовала движению авто. По комментариям автора ролика можно понять, что участники беспорядков искали в салоне судью.