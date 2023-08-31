В Азербайджане втрое увеличилось число кибератак на мобильные телефоны

В январе-августе этого года количество кибератак на мобильные телефоны в Азербайджане увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявил глава департамента Global Research and Analysis Team (GreAT) Дмитрий Галов на пресс-конференции, посвященной Дню киберзнаний Касперского (Kaspersky Cyber Knowledge Day) в Баку.

По его словам, больше всего кибератак происходит от скрытой рекламы игры Minecraft: «На втором месте оказались приложения для объявлений о вакансиях, а на третьем - «шпионские» программы мессенджеров».

Галов отметил, что 32% обычных пользователей в Азербайджане столкнулись с локальными угрозами: «24% корпоративных пользователей подверглись локальным угрозам, 17% столкнулись с интернет-опасностями, а 17 % - с почтовым спамом. Было предпринято 534 тыс. попыток перейти на фишинговые страницы. Мобильные устройства были подвергнуты 224 тыс. атакам», - добавил он.