Глава украинской разведки рассказал о попытках России убить Зеленского

Россияне несколько раз планировали операции по убийству президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень всерьез. Тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили», - сказал Буданов в интервью Наталии Мосейчук.

По словам главы разведки, эти планы не были реализованы, что свидетельствует о достаточно эффективной работе украинских спецслужб.