Азербайджан бойко торгует с Евросоюзом

На долю Европейского союза приходится 52 процента торгового обмена Азербайджана, сообщил глава Представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко в соцсети X (ранее Twitter).

«Последние данные подтвердили, что ЕС является самым сильным коммерческим партнером Азербайджана: в первой половине 2023 года 52% общего торгового обмена Азербайджана, 65,6% экспорта Азербайджана и 16,1% импорта приходятся на долю ЕС!» - отметил дипломат.