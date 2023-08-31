Польша перебросила танки и истребители к границе с Беларусью

Польша усилит военно-оперативную группу Podlasie на границе с Беларусью боевыми вертолетами, истребителями F-16, а также танками Leopard, заявил бригадный генерал Аркадиуш Миколайчик.

«В нашем распоряжении есть военно-воздушные силы, сухопутные войска, подразделения обеспечения и безопасности. У нас есть боевые вертолеты, истребители F-16, танки Leopard и многое другое», — сказал Миколайчик, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, группа Podlasie займется разведкой и начнет налаживать контакты с местным населением, чтобы получать важную информацию. Также военные будут тренироваться по различным направлениям, которые могут быть выбраны для военной операции, но уже сейчас группа «готова к отражению атак», подчеркнул Миколайчик.

В состав военной оперативной группы Podlasie входят солдаты 6-й воздушно-десантной бригады, 25-й воздушной кавалерийской бригады, 17-й механизированной Великопольской бригады, а также 12-й механизированной бригады.