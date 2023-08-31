Казахстан намерен увеличить перевозки через Азербайджан в пять раз

Казахстан намерен существенно увеличить пропускную способность транспортных коридоров, позволяющих вывозить товары на экспорт в обход России . Как передает The Moscow Times, это объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе обращения к нации в пятницу Токаев заявил, что объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ), который проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Евросоюза, могут быть увеличены в пять раз в среднесрочной перспективе.

Президент подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо сотрудничество с партнерами, включая Китай, и отметил, что данный проект будет включен в инициативу «нового Шелкового пути».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в среднесрочной перспективе имеется потенциал для увеличения объемов грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в пять раз. «Для этого нужно объединить усилия со странами-партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией. Предстоит построить новый «сухой порт» на переходе «Бахты», ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, планируется расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта «Пояс и Путь» с национальными инициативами», — сообщил Токаев.

По данным за первое полугодие 2023 года, объем транзитных перевозок грузов из Китая в Евросоюз через Транскаспийский маршрут вырос на 77% и составил 1,3 миллиона тонн.

В конце июня национальные операторы железных дорог Казахстана, Грузии и Азербайджана подписали соглашение о создании совместного предприятия для ускорения развития проекта, который стал альтернативой транзиту через Россию для китайских компаний.