Переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдут в Сочи в понедельник, 4 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Накануне Bloomberg сообщал о планах турецкого президента встретиться с Путиным в России. По данным агентства, одной из тем переговоров должно стать возобновление зерновой сделки.

Эрдоган заявлял, что намерен содействовать возобновлению сделки в «расширенном» формате. По его словам, западные страны должны помочь превратить это соглашение в основу мирных договоренностей между Россией и Украиной.