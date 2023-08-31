Чем озабочены немцы не украиной
Граждане Германии выразили наибольшую озабоченность состоянием экономики своей страны, вопросами миграции и экологии. Интерес к событиям в Украине среди жителей ФРГ существенно снизился. Это следует из информации, опубликованной DW.
Согласно результатам социологического исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD, 28 процентов немцев признают экономическую ситуацию в Германии наиболее актуальной темой, которая требует внимания со стороны политиков.
На втором месте в списке приоритетов населения находится тема иммиграции и беженцев, которую посчитали важной 26 процентов немецких граждан. Вопросы охраны окружающей среды и изменения климата, ранее считавшиеся приоритетными в апреле, интересуют сейчас всего лишь 18 процентов опрошенных.
Следует отметить, что интерес к событиям, связанным с войной России против Украины, значительно упал: всего 9 процентов респондентов признают этот вопрос важным в сравнении с почти 25 процентами в апреле.