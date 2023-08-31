Согласно результатам социологического исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD, 28 процентов немцев признают экономическую ситуацию в Германии наиболее актуальной темой, которая требует внимания со стороны политиков.

На втором месте в списке приоритетов населения находится тема иммиграции и беженцев, которую посчитали важной 26 процентов немецких граждан. Вопросы охраны окружающей среды и изменения климата, ранее считавшиеся приоритетными в апреле, интересуют сейчас всего лишь 18 процентов опрошенных.

Следует отметить, что интерес к событиям, связанным с войной России против Украины, значительно упал: всего 9 процентов респондентов признают этот вопрос важным в сравнении с почти 25 процентами в апреле.