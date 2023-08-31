Буданов: Ил-76 были уничтожены с территории России

Он сообщил, что в результате атаки были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, а четыре других были повреждены. Эти самолеты использовались для перевозки военных и грузов.

В комментарии The War Zone Буданов заявил: «Мы работаем с территории России», но не уточнил, кто именно запустил эти дроны.

The War Zone также опубликовало спутниковые снимки аэродрома «Кресты», на которых видны уничтоженные самолеты, а также скриншот видео, сделанного с инфракрасной камеры одного из дронов.

Видеоматериалы, полученные от ГУР (Главное управление разведки), позволяют предположить, что дрон, сбросивший бомбу, находился под контролем оператора, а не действовал в автономном режиме, как дроны-камикадзе. Это может подтверждать, что атака была запущена с территории России, а также может указывать на возможность запуска дронов с близлежащей территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении новым оружием цели на расстоянии 700 км, но не предоставил никаких подробностей. СМИ связали его слова с атакой на Псков в ночь на среду, так как Псков находится приблизительно в 700 километрах от украинской границы.