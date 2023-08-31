Китайские аналоги ChatGPT открыли для пользователей

Ранее эти услуги, аналогичные ChatGPT Ernie Bot и SenseChat, были доступны только по приглашениям и работали в тестовом режиме. Теперь чат-боты могут быть загружены из магазинов приложений или с веб-сайтов компаний-разработчиков.

Baidu также интегрировала Ernie Bot в свою поисковую систему.

Ernie Bot - один из самых амбициозных проектов в Китае, подобных ChatGPT, известный также под китайским названием 文心一言 (wén xīn yī yán). Baidu планирует интегрировать умного бота в различные продукты компании, включая беспроводные наушники Xiaodu и электрокар Apollo Smart Cabin.

Чат-бот позволяет «китайскому Google» генерировать ответы на запросы пользователей в форме диалога.