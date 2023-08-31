Операция в Таможенном комитете: задержаны должностные лица

В заявлении говорится, что на основании поступившей информации о незаконных действиях ряда лица и Малика Алиева, занимавшего должность начальника оперативно-следственного управления Южного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Малик Алиев, работая на указанной должности, злоупотреблял должностными полномочиями, создал условия для незаконного ввоза лекарственных средств общей стоимостью 30 тысяч манатов через таможенный пост «Астара» на территорию Азербайджана.

Также установлено, что начальник возглавляемой Маликом Алиевым структуры Мехди Мехралиев и таможенный инспектор Заман Абдурахманов в обмен на взятку в 10 тысяч 400 манатов обещали организовать ввоз через таможенную границу продукции стоимостью 60 тысяч манатов предпринимателя Рамина Мамедзаде без надлежащего декларирования.

Возбуждено уголовное дело по статьям 32.5, 206.1, 308.1, 311.3.1 и 311.3.3, 206.1 УК Азербайджана. В отношении Малика Алиева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении других лиц - взять под полицейский надзор.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.