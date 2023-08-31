Армения начнет выдавать в Гаагу подозреваемых МУС

Кабинет министров Армении направил Римский статут Международного уголовного суда в парламент для ратификации. Об этом сообщили в правительственной пресс-службе.

«Правительство сегодня направило Римский статут в парламент для ратификации», - отметили в пресс-службе.

В июне министр юстиции Армении Григор Минасян сообщил, что правительство направит в парламент законопроект о ратификации Римского статута в ближайшие недели. Конституционный суд Армении в решении от 24 марта заявил, что Римский статут не противоречит Конституции страны, что вызвало негативную реакцию у российской стороны.

ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ. В свою очередь, вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отмечал, что Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям.