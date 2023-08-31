В рамках «Открытых дверей» обсуждены важные вопросы

В январе-июле 2023 года 1 662 428 абонентов использовали природный газ по тарифу 12 копеек, сообщил руководитель пресс-службы ПО «Азеригаз» Эльданиз Велиев в рамках акции «Открытые двери».

По его словам, эта цифра составляет 66,3% от общего числа абонентов.

Велиев добавил, что 754 649 (30,1%) абонентов использовали природный газ по тарифу 20 копеек, 90 839 (3,6%) абонентов - по тарифу 25 копеек.

Глава пресс-службы также поведал о подготовке к осенне-зимнему сезону. По его словам, газопроводы, подверженные коррозии, заменяются новыми, линии, соприкасающиеся с грунтом, поднимаются на опоры, очень серьезно выполняется замена ящиков, а также их покраска.

«Все эти процессы очень серьезно повлияли на убытки «Азеригаз». Надеюсь, что в обмен на проделанную работу будут созданы максимально благоприятные условия для того, чтобы наши абоненты могли пользоваться газом более безопасно и стабильно, чем в прошлом», - добавил Велиев.

Затем встреча продолжилась ответами на вопросы представителей СМИ.