30-миллионное имущество Акифа Човдарова снова конфисковали

В Апелляционном суде по делу об имуществе бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова принято новое решение.

Как стало известно haqqin.az, согласно решению, которое было зачитано на сегодняшнем заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Мирзали Аббасова, 30-миллионное имущество Акифа Човдарова, в том числе рынок «8-й км», вновь конфисковано.

Акиф Човдаров решением Бакинского военного суда был приговорен в 2017 году к 12 годам тюремного заключения. Согласно приговору, его 30-миллионное имущество конфисковали, распоряжением президента Човдаров был лишен воинского звания генерал-майора и понижен до рядового. Вышел на свободу в 2020 году по указу о помиловании. В декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял решение вернуть имущество, конфискованное в связи с уголовным делом Човдарова. Однако Верховный суд отменил решение Бакинского апелляционного суда, так как вопрос об освобождении имущества от конфискации был решен с нарушением норм материального и процессуального права, и вернул дело в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение.