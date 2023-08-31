В Беларуси начались учения ОДКБ

С 1 сентября в Бресте (Беларусь) стартовали учения ОДКБ «Боевое братство-2023», их открыл генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

«В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые конфликты. Современные кризисы все чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения», - сказал генсек ОДКБ.

Особенностью этих учений, по мнению Тасмагамбетова, является их комплексность: «Для успешной реализации операции сегодня недостаточно использовать военный компонент, необходим системный подход».