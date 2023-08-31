Глава разведки о потерях украинцев: Их много...

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потерь на этой войне очень много.

«Как я переживаю потери? Если сказать, что легко, то это неправда. Понятно, что потерь много. В конце концов, идет определенное привыкание. Это не нормально. Но это также правда», - сказал Буданов в интервью журналистке Наталии Мосейчук.

По его словам, от всех украинцев зависит, сколько еще военных погибнет: «Потому что закончить можно, в принципе, многими путями, но простит ли история нам это все. Точно не простит, и что скажем мы, если сделаем стратегические ошибки, тем, кто погиб, и тем, кто выжил, родственникам людей, которые погибли - ради чего это было».

Руководитель ГУР сказал, что ему очень трудно смотреть в глаза при вручении наград родственникам тех, кто погиб на войне: «Мы должны сделать все, чтобы одержать победу и чтобы такие подобные войны на нашей территории никогда больше не происходили хотя бы в ближайшем будущем».