Россия поставила на боевое дежурство «Сармат»

Российская армия поставила на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», способную нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», — заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Впервые комплекс шахтного базирования с межконтинентальной ракетой президент РФ Владимир Путин представил в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. Как утверждал Путин, большая дальность полета позволяет «Сармату» нести большое количество ядерных боеприпасов, а также «пролетать над Северным и Южным полюсами и наносить удары по целям в любой точке мира».

Производством «Сарматов» занимается Красноярский машиностроительный завод. Согласно заявленным характеристикам, дальность стрельбы ракеты составляет 18 тыс. км, стартовая масса — более 200 тонн, а масса полезной нагрузки — около десяти тонн.