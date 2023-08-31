Усиливаются бои между курдами и арабами в Сирии

В подконтрольном РКК/YPG районе провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии усиливается противостояние между арабскими племенами и курдскими боевиками группировки, передает Anadolu.

Столкновения вспыхнули 27 августа, когда курдские боевики задержали Ахмеда аль-Хабила, лидера т.н. Военного совета Дейр-эз-Зора.

В настоящее время продолжаются столкновения между арабскими племенами и курдами в районах реки Евфрат к востоку и юго-востоку от города Дейр-эз-Зор. Сообщается, что арабы освободили от боевиков РКК/YPG в общей сложности 24 села в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Также отмечается, что РКК/YPG направляет в зону конфликта большое количество живой силы и конвои с подкреплением из подконтрольных им провинций Хасеке и Ракка.