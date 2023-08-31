МИД Азербайджана о заявлении Евросоюза

«Как было отмечено Европейским союзом, после переговоров, проведенных по итогам обсуждений на трехсторонней встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председатель Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 15 июля в Брюсселе, были согласованы вопросы доставки грузов в Карабахский регион Азербайджана различными маршрутами, а также интенсификации использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам – Ханкенди. Тем не менее отказ от договоренности со стороны Армении, которая выдвинула посредством вымышленного режима противозаконные условия и различные предлоги, препятствовал реализации согласованных вопросов.

Также хотим напомнить, что хотя в начале августа была достигнута договоренность об организации встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей, армянская сторона в последний момент отказалась от этой встречи.

К сожалению, с 15 июля по сегодняшний день Армения и ее вымышленный режим продолжают препятствовать выполнению и продвижению этой повестки, согласованной в рамках вышеупомянутой трехсторонней встречи, сводя на нет усилия Европейского союза и других международных партнеров.

Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. С другой стороны, Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе лиц армянского происхождения в качестве равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана.

Азербайджан остается приверженным всем этим направлениям, но в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права», – сообщили в МИД Азербайджана.