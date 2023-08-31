Евросоюз призывает Азербайджан и Армению действовать смелее

Настало время для смелых компромиссных решений (в вопросе азербайджано-армянского урегулирования), говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля.

«ЕС участвует в этих усилиях вместе с другими международными игроками посредством регулярных личных контактов и обмена мнениями о том, как лучше всего справиться с нынешней нестабильной ситуацией», - отмечается в заявлении.

Мишель подчеркивает, что ЕС часто контактировал с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян, чтобы выработать решение по решению ситуации, предлагая поэтапный подход, который будет отражать последовательность полноценной эксплуатации Лачинской дороги и открытия дороги Агдам-Ханкенди.

«ЕС подчеркивает необходимость того, чтобы Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения через Лачинский коридор в Армению и обратно, а также подчеркивает необходимость устранения наследия конфликта, чтобы способствовать долгосрочному устойчивому урегулированию», - отметил он.