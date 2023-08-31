Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева помнить фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли, известного в российской историографии как инициатор сдачи Москвы во время Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщили российские СМИ.

«Был такой у нас выдающийся военачальник, наравне с Кутузовым», — отметил глава российского государства в рамках церемонии открытия новых школ в России.

Путин шутливо спросил, почему новое учебное заведение в Подмосковье названо именем генерала Петра Багратиона, а не Барклая-де-Толли. Путин подчеркнул, что важно не забывать и других участников кампании, таких как Михаил Барклай-де-Толли.

Стоит отметить, что Барклай-де-Толли был одним из военачальников, предложивших стратегию сжигания и отступления, что привело к тому, что русская армия не сражалась напрямую с Наполеоном и его армией, а создавала сложности для французов и их снабжения во время отступления.