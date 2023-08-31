Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе. Как передает сайт Министерства национальной обороны Турции, об этом заявил турецкий министр обороны Яшар Гюлер в ходе совместного выступления с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым на церемонии открытия 2023/2024 учебного года в командовании 1-й реактивной авиабазы в Эскишехире.

«Турция поддерживает законную борьбу дружеских и братских стран, таких как Азербайджан, Ливия, Косово и Катар. Вооруженные силы Турции также надлежащим образом выполняют свои обязанности по защите прав и интересов своей страны», — добавил Гюлер.

Напомним, что министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции по приглашению Яшара Гюлера.