Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:23

Сегодня с утра, как уже сообщал haqqin.az, вооруженные силы Армении прибегли к серьёзным провокациям в Кельбаджарском направлении, вызвавшим очередную эскалацию на условной границе. Согласно оперативной информации, распространенной Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении начали обстрел позиций азербайджанской армии из стрелкового оружия различных калибров, а затем из минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. Азербайджанская армия, разумеется, приняла адекватные ответные меры и нанесла удары по позициям армянской армии в направлении Зодского перевала.

По данным на первую половину дня, в боях армянская армия потеряла как минимум двух военнослужащих, один военнослужащий был ранен. Также сообщается, что ранения получили трое азербайджанских военных. Во второй половине дня продолжали поступать сообщения о том, что бои продолжаются с различной интенсивностью: отмечалось, что армянская армия сосредоточила дополнительную живую силу и боевую технику в Зодском направлении. Фактически, армянская армия в последние недели периодически прибегала к провокациям на границе, и почти ежедневно открывала огонь по боевым позициям азербайджанской армии в различных направлениях. Сейчас речь идет о новом витке военных инсинуаций с применением тяжелого вооружения. Очередное обострение ситуации на границе Ереваном, которое стало причиной новой эскалации, происходит одновременно с усилением международной пропаганды «блокады и гуманитарной катастрофы» вокруг Карабаха. Хроническая последовательность событий позволяет предположить, что целью властей Армении является обвинение Азербайджана в «блокаде» армян Карабаха и усугублении положения на границе, дабы добиться усиления международного давления на Баку.

30 августа Армения впервые доставила киндер-сюрприз - «французский гуманитарный груз» к границе с Азербайджаном. Хотя доставка грузов из Баку, отправленных Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, с помощью сепаратистов в Карабахе была заблокирована на дороге Агдам-Ханкенди. Премьер-министр Никол Пашинян накануне на заседании правительства заявил, что необходимо продолжить работу по усилению международного давления на Азербайджан. Очевидно, развязанная Арменией война против Азербайджана не дала результатов на дипломатическом поприще. Хотя Ереван и вынес баталии на уровень Совбеза ООН, все инициативы Пашиняна потерпели полнейший крах. Франция – последняя соломинка, за которую Ереван уцепился мертвой хваткой, ибо даже Россия, жизненно заинтересованная в сохранении пресловутого «Московского процесса», не сочла целесообразным рассмотрения «проблемы» в стенах Совбеза. Что дальше? Похоже, Франция останется верной собственным заявлениям и постарается усилить давление на Азербайджан, навязывая остальным членам Совбеза «надуманную резолюцию».