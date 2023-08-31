Бейдемирли было предъявлено обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК Азербайджана.

Утверждается, что Н.Бейдемирли также вымогал деньги у одного человека в российском городе Липецк.

Напомним, что Н. Бейдемирли был арестован в июле текущего года. Один из граждан обратился в полицию с заявлением о том, что Бейдемирли вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае экс-депутат угрожал распространить порочащие гражданина материалы.

Первоначально экс-депутат был привлечен в качестве обвиняемого по статье 182.2.4 УК (вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере). В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.