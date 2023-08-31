Экс-депутат Назим Бейдемирли вымогал деньги официальное обвинение
Бывшему депутату Назиму Бейдемирли, находящемуся под стражей, ужесточили обвинение.
Бейдемирли было предъявлено обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК Азербайджана.
Утверждается, что Н.Бейдемирли также вымогал деньги у одного человека в российском городе Липецк.
Напомним, что Н. Бейдемирли был арестован в июле текущего года. Один из граждан обратился в полицию с заявлением о том, что Бейдемирли вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае экс-депутат угрожал распространить порочащие гражданина материалы.
Первоначально экс-депутат был привлечен в качестве обвиняемого по статье 182.2.4 УК (вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере). В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.