Союз Си Цзиньпина и Владимира Путина «создает очень большие проблемы для свободного мира». По данным агентства Associated Press, об этом сообщил Майкл Маккол, председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

Маккол выразил надежду, что Швеция присоединится к Североатлантическому альянсу (НАТО) к октябрю текущего года. Он также подчеркнул, что партнерство между лидерами Китая и России, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, порождает «серьезные вызовы для свободного мира».

В ходе своего визита в Швецию Маккол выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации, заявив, что «такой обширной угрозы для Европы и Тихоокеанского региона не наблюдалось со времен Второй мировой войны».