В России готовят миллион специалистов по беспилотникам

В России планируется подготовить миллион специалистов по беспилотникам к 2030 году. Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время разговора со школьниками.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что эта сфера развивается очень быстро.

Путин подчеркнул, что беспилотники применяются в России в различных сферах деятельности — в сфере обороны, в почтовой работе, в лесоохране.