Мерше цитирует Эльчина Амирбекова

Руководство Армении замедляет ход переговорного процесса и избегает выполнения ранее принятых обязательств, стремясь при этом закрепить текущий статус-кво в регионе. Такая точка зрения относительно ситуации вокруг Лачинской дороги была высказана в статье, опубликованной сегодня во французской газете "L'Opinion".

"Цель армянской стороны ....максимально выиграть время и закрепить нынешний статус-кво на земле", — пишет автор статьи Жан-Доминик Мерше, цитируя представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

По словам Мерше, армянские сепаратисты на этой неделе заблокировали дорогу Агдам-Ханкенди, чтобы не позволить азербайджанским властям доставить продовольствие в населенные армянами пункты Карабаха. Они мотивируют свои действия нежеланием признать суверенитет Азербайджана над этими территориями.

Азербайджанская сторона считает, что политизация данного вопроса неприемлема и отвергает дискриминацию в отношении разных маршрутов поставок продовольствия и других необходимых товаров для населения. Официальный Баку также выразил готовность открыть Лачинскую дорогу после разблокировки дороги через Агдам, подчеркивает автор статьи.

"В условиях отсутствия конкретного прогресса в переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией возрастает риск военной конфронтации", — подытожил Эльчин Амирбеков.