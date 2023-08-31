Джахангир Аскеров уволен с должности президента AZAL срочно в номер
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии». Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, временное исполнение обязанностей президента AZAL возложено на первого вице-президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Рзаева Самира Муса оглы.
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