Путин рассказал о «традиционных ценностях» на примере своей бабушки

Президент России Владимир Путин поделился историей о смерти своей бабушки от немецкой пули во время Великой Отечественной войны в ходе открытого урока, сообщают российские СМИ.

Путин рассказал, что история о смерти бабушки сохранилась в письмах его деда, который был простым крестьянином.

По словам российского президента, во время войны, когда шли бои, жители деревни находили убежище в окопах, и именно там немецкая пуля поразила бабушку. Как утверждает российский президент, она скончалась на руках своего мужа, деда Путина.

Путин добавил, что бабушка, умирая, просила деда не плакать и не расстраивать ее, что показывало глубину их отношений.

Глава России считает, что данная история показывает важность традиционных ценностей, включая внутреннюю любовь, которая лежит в основе взаимоотношений в обществе.

Он также уточнил, что в одном из писем сыну, находившемуся на фронте, дед поручил: "Бейте этих гадов".

Путин заключил, что сохранение таких ценностей является крайне важным, и именно они делают общество непобедимым, как это было во времена войны и как это есть сегодня.