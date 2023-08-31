Дания сократит число российских дипломатов

По заявлению датского Министерства иностранных дел, Дания решила ограничить количество российских дипломатов в посольстве России в Копенгагене до пяти человек, а административного персонала - до 20 человек.

«1 сентября Министерство иностранных дел Дании уведомило посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что штатная численность российского посольства в Копенгагене должна быть сокращена до уровня, соответствующего штатной численности датского посольства в Москве», – говорится в сообщении.

В датском МИД также отметили, что в течение продолжительного времени Дания и Россия проводили переговоры относительно выдачи виз для сотрудников датского посольства в Москве с целью обеспечения нормального функционирования обоих дипломатических представительств.

Однако, как утверждает датский МИД, эти переговоры не привели к соглашению, так как российская сторона неоднократно пыталась включить в них запросы на выдачу виз сотрудникам российской разведки.

Согласно сообщению, Россия должна сократить штат своего посольства до 29 сентября 2023 года.