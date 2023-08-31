Турция озабочена насилием между арабами и курдами в Сирии

МИД Турции выразил свою озабоченность в связи с насилием на северо-востоке Сирии между арабскими племенами и курдскими боевиками в подконтрольном РКК/YPG районе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы внимательно и с тревогой следим за столкновениями, которые на протяжении некоторого времени происходят в Дейр-эз-Зоре между сирийскими группами, связанными с сепаратистской террористической организацией и некоторыми арабскими племенами", – говорится в сообщении турецкого МИД.

Ранее сообщалось о кровавых столкновениях между арабскими племенами и курдскими боевиками в Сирии, что привело к гибели не менее 10 человек.

Столкновения вспыхнули 27 августа, когда курдские боевики задержали Ахмеда аль-Хабила, лидера т.н. Военного совета Дейр-эз-Зора.