Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:32

Не сумев урегулировать разборки внутри сепаратистско-криминального режима на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев, главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян подал сегодня в «парламент» заявление об «отставке». Последним решением Арутюняна в должности «президента» была замена Гургена Нерсисяна, называвшего себя «госминистром», и назначение на его пост «секретаря Совета безопасности» Самвела Шахраманяна, к которому, таким образом, перешло руководство сепаратистско-криминальным режимом.

К слову, в марте нынешнего года именно Самвел Шахраманян принимал участие от имени сепаратистов в штабе российских миротворческих сил в Ходжалах в переговорах с депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым, ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. (Позже армянская сторона под разными предлогами препятствовала продолжению переговоров в этом формате - ред.) Таким образом, двухнедельная неопределенность, вызванная слухами о предстоящей отставке Арутюняна, завершена. Как пишут армянские СМИ, Араик Арутюнян ушел в отставку под давлением бывших лидеров сепаратистско-криминального режима Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения, который с сентября прошлого года незаконно проживает в Карабахе. Напомним, что этот «московский гость», отказавшийся от российского гражданства и обосновавшийся в Карабахе, прошлой осенью был назначен Арутюняном «госминистром», однако уже через несколько месяцев был вынужден под давлением Азербайджана «уйти в отставку» и «перейти в оппозицию».

Хотя в своем заявлении Араик Арутюнян заверил соотечественников, что добровольно уходит из политики, политолог Тигран Григорян заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что в последнее время на Арутюняна с разных сторон оказывали серьезное давление, которое в итоге возобладало. «Основными фигурантами этого союза являются Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Рубен Варданян», - заявил Григорян. Политолог также рассказал, что после ухода со своей «должности» в минувшем феврале Рубен Варданян присоединился к рядам активной оппозиции, сумев объединить Саакяна и Гукасяна, а также окружающих их влиятельных людей, включая представителей «парламентской оппозиции», которые в итоге и выдавили Арутюняна. По словам Григоряна, заменивший Араика Самвел Шахраманян имеет прямое отношение к «бывшим управленцам», а именно, к Бако Саакяну и Аркадию Гукасяну.

«Самвел Шахраманян - не самостоятельная фигура, он не автономный субъект, а всего лишь одна из фигур, представляющих этот круг, - подчеркнул политолог. - Он занимал различные должности во времена правления Бако Саакяна, а до войны также был министром». Тигран Григорян полагает, что после того, как «парламент» изберет Шахраманяна «президентом», форма правления в Ханкенди будет «коллегиальной». Другими словами, правом голоса будет обладать группировка, в которую входит Рубен Варданян. Также сообщается, что на самом деле Шахраманян — это кадр бывшего президента Армении и одного из лидеров «карабахского клана» Сержа Саргсяна, что вполне укладывается в логику новой политической конфигурации в Ханкенди, поскольку Бако Саакян и Аркадий Гукасян были членами клана Саргсяна, а также другого бывшего президента Армении, Роберта Кочаряна. И все эти перечисленные выше фигуры объединяет связь с Москвой. К примеру, когда Бако Саакян возглавлял в Карабахе сепаратистский режим, его называли «прихлебателем КГБ», имея в виду тесное сотрудничество Саакяна с российскими спецслужбами. Не случайно, Серж Саргсян, пока не комментирующий происходящие в Карабахе процессы, поддержал через близкий ему сайт tert.am назначение Шахраманяна лидером сепаратистского режима.