Более 700 учителей не прошли повторную сертификацию

1 сентября состоялось заседание Совета по сертификации учителей, окончательные результаты которого были разосланы в личные кабинеты преподавателей, говорится в сообщении Министерства науки и образования Азербайджана.

На заседании было отмечено, что в сертификации организованной впервые в Азербайджане в прошлом году, приняли участие 11 211 учителей начальных классов, что составило 97 процентов явки участников.

После успешного завершения процесса к зарплате 3163 учителей, набравших 51-60 баллов, было добавлено 35 процентов, а к зарплате 5624 учителей, набравших 30-50 баллов, — 10 процентов прибыли.

Как было отмечено, 29 августа текущего года 1939 учителей приняли участие в переэкзаменации, проводимой для учителей, не сдавших экзамен в прошлом году. 1334 из вновь принявших участие в экзамене перешли к следующему этапу сертификации, набрав проходной балл.

605 учителей, участвовавших в переэкзаменовке, не смогли набрать соответствующий проходной балл. При этом 138 учителей, не пришедших на экзамен, также были признаны не прошедшими сертификацию.

Отметим, что с начала 2023 года педагоги, не прошедшие сертификацию в прошлом году, прошли дополнительное обучение в Институте образования, и 80 процентов педагогов, участвовавших в тренинге, прошли переэкзаменовку.

По правилам сертификации, в отношении учителей, повторно не прошедших сертификацию, будут предприняты меры в соответствии с трудовым законодательством.