Буданов хочет перенести войну на территорию России

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, понятно, для нас является Россия и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал он.

Позиция Буданова контрастирует с точкой зрения президента Украины Владимира Зеленского. В августе Зеленский заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion, что Украина не желает переносить конфликт на территорию России и никогда не ставила такую цель. Он также отметил, что подобный ход не нашел бы поддержки у союзников Украины и предположил, что это может оставить Украину один на один в этой ситуации.